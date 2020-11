La cantera dell'Ajax è sempre attiva. Ora Ryan Gravenberch è esploso anche in Champions, ma del suo talento si parla ormai da due stagioni. E sono almeno due anni che la Juve si è mossa per tenere sotto controllo la sua crescita, con l'agente Mino Raiola di Gravenberch si parla ormai da tempo. Poi molto dipenderà dalle richieste dell'Ajax, ma il successo dell'operazione De Ligt fa capire come una soluzione si possa sempre trovare. Pagando il giusto. Più si aspetta, più il prezzo sale. Ma su Gravenberch la Juve c'è da tempo. E fa sul serio.