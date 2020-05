Intervenuto a Sky Sport, Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, ha dichiarato: "Sto bene, all'inizio è stato strano, ma sicuro per tutti, abbiamo rispettato le regole, poi finalmente ci siamo potuti allenare insieme ed è stato bello. Siamo tornati a fare ciò che ci piace. Ho deciso di restare in Italia e di fare la quarantena qui, è stato difficile ma fortunatamente ero con la mia famiglia".



SULLA RIPARTENZA - "Sono molto contento, in generale l'Italia ha cercato di rispondere al meglio alla pandemia, è stato uno dei paesi più colpiti. Tutti i passaggi sono stati corretti, ora pian piano sta ripartendo tutto e tornando a una normalità. Siamo contenti di ripartire, aspettiamo di ripartire con questo nuovo tipo di gare, l'abbiamo già vissuto due mesi fa contro l'Inter. E' strano, ma è ciò che dobbiamo fare per finire la stagione".