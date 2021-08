Il mercato della Juventus ruota attorno al centrocampo. Aaron Ramsey a Barcellona non ha superato l'esame nel ruolo di regista davanti alla difesa e resta in vendita, anche se l'unica pista percorribile per l'ex Arsenal resta quella di un ritorno in Premier League. Grazie alla quale i bianconeri risparmierebbero i suoi 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio per altre due stagioni fino a giugno 2023. Lo riporta Calciomercato.com.