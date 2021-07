La Juventus è stata la prima e finora l'unica squadra italiana ad avviare il progetto delle seconde squadre. Una scelta che, a distanza di oltre due anni, sta portando i suoi frutti. Perché riescono a mettersi in luce i giovani talenti che possono già entrare nel mondo bianconero a 360 gradi. Tra questi spicca certamente Filippo Ranocchia, centrocampista umbro classe 2001 e nell’ultima stagione autentico punto fermo della Juventus Under23.





LA JUVE CI CREDE- L’ex Perugia è un giocatore completo, dotato di un'ottima capacita di impostazione con entrambi i piedi, ma anche di molto dinamismo e abilità tattica. Nell’ultima annata ha totalizzato ben 2.184 minuti in campionato con 3 gol e 3 assist decisivi. Già nel giro della prima squadra, era stato convocato dal mister Andrea Pirlo sia per la gara di coppa Italia contro il Genoa che per la finale di Supercoppa contro il Napoli. La Juventus crede fortemente in Ranocchia sia per il presente che per il futuro. D’altronde i margini di crescita sono importanti. Filippo andrà in ritiro con la Prima Squadra agli ordini di mister Allegri, poi sarà tempo delle decisioni. Sul talento bianconero ci sono diverse squadre di B e C, ma ora il mercato può aspettare.