Un derby per rinascere, per la Juventus e per Moise Kean. Un obiettivo centrato a metà per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha vinto contro il Torino e allontanato un po' di negatività dopo una delle settimane più complicate della gestione Agnelli. Il gol decisivo è arrivato da Dusan Vlahovic, ma negli occhi degli spettatori rimarrà anche l'errore di Moise Kean, che a tu per tu con Milinkovic-Savic non è riuscito a centrare la porta.



IL PIANO PER GENNAIO - Un'altra occasione sprecata per l'ex Everton e Psg, che tre giorni dopo la partita col Maccabi, in cui avrebbe dovuto giocare titolare prima che un leggero infortunio lo fermasse, ha avuto una nuova opportunità. Il prossimo mese, tra campionato e Champions League, servirà alla società per capire come comportarsi con lui a gennaio: gli interessamenti per un prestito arrivati nei mesi scorsi dalla Premier League non avevano convinto il giocatore, in caso di offerta giusta (c'è un obbligo di riscatto dall'Everton a 30 milioni di euro fissato per la prossima estate) i bianconeri spingeranno però per la sua partenza. Ora la palla passa a Moise, davanti a sé ha qualche partita per convincere la Juve a cambiare idea.