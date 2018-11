Un anno e mezzo dopo, il primato dell'Allianz Stadium è stato battuto. Ieri, infatti, è stato ritoccato il massimo incasso dell'impianto juventino. Ossia 4,2 milioni, che aggiungendo l'hospitality arrivano a quota 5. 41mila posti sold out, proprio come con il Barça: a cambiare sono stati i servizi a margine dell'evento. Un bel traguardo, poco da dire. Ed è pure un bel periodo per il calcio italiano: soltanto qualche giorno fa, l'Inter aveva totalizzato 5,9 milioni d'incasso.