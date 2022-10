Bremer, De Sciglio, Di Maria, Szczesny, Bonucci, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro. E' l'elenco dei giocatori della Juventus che in questa stagione si sono fermati per infortuni muscolari. Come riporta la Gazzetta dello Sport in un'analisi sull'infermeria bianconera, mettendo insieme i guai di tutti e otto in questi due mesi si arriva a 21 partite saltate per infortuni di natura muscolare su 14 partite giocate, una media di un’assenza e mezza a partita.



I TRAUMI - Poi c'è ovviamente anche l’altro binario, quello degli infortuni di natura traumatica che hanno coinvolto, oltre a Szczesny (che oltre al problema muscolare ha avuto anche il trauma alla caviglia), anche Weston McKennie (spalla in precampionato, zero partite saltate), Paul Pogba e Marley Aké, oltre agli stop pregressi di Kaio Jorge e Federico Chiesa.