Dal sito ufficiale della Juventus: "Con la doppietta contro il Crotone, Cristiano Ronaldo è salito a quota 70 reti in 83 match nel campionato italiano, diventando il 1° giocatore della Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, a segnare almeno 70 gol in meno di 100 presenze. Inoltre è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette) – l’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.".