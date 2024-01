Ci sono pochi dubbi sul fatto che il, persi Fagioli e Pogba per le note vicende,. Il problema è che l'acquisto (o gli acquisti) devono, tali da non renderne facile il reperimento.del tutto a causa di questioni economiche, salvo sorprese dell'ultimo istante, sempre da mettere in conto conoscendo i precedenti del centrocampista dell'Udinese e del suo entourage.di fronte alla concorrenza del, che ha offerto 20 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus all'Udinese, e un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione, premi compresi, al calciatore.Sul fronte del mercato inglese, siadel Manchester City chedel Tottenham non scaldano troppo sia la dirigenza bianconera che Max Allegri, per via delle formule di acquisto e per le carattestiche tecniche.Ed ecco che allora per il suo mercato low cost di gennaio, in attesa di poter tornare a spendere qualcosa in più in estate, dopo il tanto agognato ritorno in Champions League,, accontentando sia le esigenze di bilancio che i, che gradirebbe un elemento in più da inserire nelle rotazioni, ma senza che questo vada a turbare gli equilibri di una squadra e di uno spogliatoio che stanno girando quasi alla perfezione.appena tracciato sono quelli del 22enne danese del Genoa, costato ai rossoblù 4 milioni, e del 25enne sloveno dell'Udinese. Il primo, che piace anche al Liverpool, ha un contratto in scadenza nel 2026, il secondo nel 2027.