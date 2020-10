Ultimo giorno di mercato caldissimo in casa Juventus: i bianconeri salutano Douglas Costa, che va al Bayern Monaco in prestito secco senza alcuna opzione. Affare gratuito, ma la Juve riesce a risparmiare l'intero ingaggio. Emerge anche un retroscena sul brasiliano, che ha rifiutato varie destinazioni e cercava un top club. Sognava il Barcellona, tornerà in Baviera per aggregarsi ai campioni d'Europa. I dettagli nel nostro focus video.