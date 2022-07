Laperderà per lungo tempo. Il centrocampista francese, il super-colpo del mercato estivo bianconero, si è fermato nel corso della tournée negli Stati Uniti per colpa del menisco laterale del ginocchio destro che ha fatto crack. E con il passare dei giorni si fa sempre più probabile la necessità di un'operazione che, inevitabilmente, prolungherà sia i tempi di recupero che il percorso riabilitativo per tornare al 100%.Secondo quanto filtra dal ritiro della Loyola Marymouth University a Los Angeles in Californiae che già nel corso degli ultimi due anni al Manchester United era la causa di molti dei suoi problemi muscolari.proprio per cercare di sistemare, una volta per tutte, questa situazione.La prognosi, se l'intervento andrà tutto liscio, non potrà discostarsi di tanto da queste tempistiche.Ed è per questo che, se già un paio di giorni fa, nel momento del suo stop in allenamento, l(due addii, forse tre frae poi l'ultimo innesto), ora le priorità si sono invertitte con l'innesto di un altro giocatore nel più breve tempo possibile che diventa la priorità. Il nome caldo rimane quello di, schierabile da regista e da mezzala, al pari di Locatelli, ma per l'accelerata c'è ancora distanza fra i 20 milioni chiesti dal PSG e la proposta di un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 10+bonus dei bianconeri.