Battuto l'Hellas Verona e assaporata la vetta della Serie A, la Juve vede davanti a sé la complicata trasferta di Firenze. Per sfidare la truppa di Italiano, Max Allegri contava di recuperare Danilo in difesa, pronto a tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Il difensore era reduce da una lesione patita in nazionale, ma si è fermato di nuovo oggi.



AI BOX - Il brasiliano ha accusato nuovi problemi muscolari nel corso della sessione odierna di allenamento. Un nuovo stop che lo mette seriamente a rischio per la partita con la Fiorentina e anche per quella, successiva, con il Cagliari. Il ko del capitano si va ad aggiungere a quello di Weah, messo ai box da una lesione di basso grado alla coscia destra.