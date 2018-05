La città di Torino si ferma, con i tifosi della Juve che si uniscono nel ricordo di quelle persone scomparse tragicamente 33 anni fa. Il 29 maggio 1985 è la serata più nera della storia della Juventus, una notte in cui persero la vita 39 tifosi sugli spalti dello stadio di Bruxelles, durante la finale di Coppa dei Campioni, tra Juventus e Liverpool.questa sera andranno in scena - alle ore 21 nella Sala delle colonne di Palazzo di Città - 'Il giorno perduto', monologo di Gianluca Favetto, musiche di Fabio Barovero eEcco FOTO e VIDEO dell'evento, con le parole del sindaco Chiara Appendino, ma non solo.