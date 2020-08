Federico Bernardeschi si è presentato in gran forma questa mattina al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito per ridare il via alla stagione, quella 2020/21 che per lui rappresenta la quarta stagione in maglia Juventus. L'ex-Fiorentina si è mostrato sereno, ha firmato autografi e concesso sorrisi ai tifosi, ed è pronto per mettersi agli ordini di Andrea Pirlo nonostante il suo futuro resti ancora un'incognita.



"FEDE RESTA!" - Sì perché Bernardeschi divide, inevitabilmente, i tifosi bianconeri fra chi, come chi era presente questa mattina a Torino, gli chiede di restare ancora alla Juve: "Non fare scherzi, resta!" e chi invece ritiene deludente il suo rendimento. Per la società non ci sono incedibili e sul suo futuro, così come su quello di molti altri, riflessioni sono in corso già da un paio di anni.







PIRLO E IL MERCATO - Un situazione che resta un'incognita, complice anche il cambio di agente e il passaggio a Mino Raiola. Il mercato attorno a lui in Italia non si è animato, lo scambio con Milik e il Napoli sta lentamente scemando e anche il giocatore, in caso di addio, preferirebbe una cessione all'estero che non in Serie A. E Pirlo? Tanto del futuro di Bernardeschi passerà dalle scelte, in campo, del neo-allenatore che già in passato aveva avuto parole d'elogio per il talento carrarese. Resta o va? L'incognita rimane.