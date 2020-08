Il calciomercato spesso è fatto anche di proposte, suggerimenti da parte delle società e degli agenti. Ne è un esempio il contatto, avvenuto nei giorni scorsi tra la Sampdoria e la Juventus, e relativo al futuro di Federico Bernardeschi.



Secondo Il Secolo XIX il club bianconero avrebbe contattato quello blucerchiato per ​offrire in prestito il giocatore 26enne, reduce da una stagione in chiaroscuro. Oltretutto la Juventus sarebbe disposta a pagare anche una grossa fetta dell'ingaggio da 3 milioni a stagione.



Il problema però è rappresentato dalla volontà della Sampdoria di ridurre il monte stipendi, e non superare il milione di euro.Sussistono anche alcuni dubbi legati alla logica della valorizzazione dei giocatori di proprietà. La Juve aveva ovviaente proposto il giocatore in prestito secco, per rilanciarlo e riportarlo a Torino.