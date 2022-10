La Juventus può ufficialmente certificare che Federico Chiesa è tornato. Nel test interno organizzato oggi proprio per testare il suo recupero atletico l'esterno italiano si è fatto trovare pronto dando ottime sensazioni sulla tenuta del ginocchio e ritrovando il sorriso in campo e anche il gol.



Il test interno a cui hanno preso parte i giocatori che non sono scesi in campo ieri contro l'Empoli e una selezione delle giovanili fra Primavera e non solo ha visto la squadra di Chiesa trionfare in 45 minuti per 7-1 con anche la doppietta dell'ex Fiorentina



Un test breve, solo 45 minuti, che non può far pensare ad un recupero al 100%, ma che comunque fa sperare per le prossime gare. Saranno necessarie altre conferme per evitare di correre richi inutili, ma la speranza di una convocazione, anche soltanto dalla panchina contro il Benfica in Champions League non è più utopia.