. Un primo allenamento che darà il via a un percorso graduale di inserimento con il resto della squadra, mentre parallelamente porterà avanti il proprio programma personalizzato che dovrà continuare a seguire con la massima cautela. Anche perché, non può essere altrimenti. Nessuno da queste parti vuole forzare, qualcosa in estate ha rallentato la tabella di marcia di Chiesa, che doveva tornare a fine agosto-inizio settembre secondo le sue previsioni di giugno scorso.Però si avvicina al rientro.. Il primo passo di ieri pomeriggio è fondamentale ma è solo un primo passo. E salvo nuovi cambi di programma, non sono previste nemmeno convocazioni “simboliche” per fargli riassaporare il clima partita in tempi brevissimi., dopo la sconfitta col PSG ci sono stati diversi “forse” nelle parole di Max Allegri riguardo la possibilità di averlo in panchina per la gara di ritorno prevista il 2 novembre. Non si può escludere di vederlo tra i convocati anche prima, magari per la garaed è già un'ottima notizia.