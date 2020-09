Una piccola buona notizia è arrivata oggi perin vista della sfida che domenica sera vedrà laaffrontare laper il secondo turno di campionato.è rientrato oggi per la prima volta completamente in gruppo e ha svolto l'allenamento insieme ai compagni.I primi dubbi riguardano proprio il campo dove, inevitabilmente dato il ritardo di condizione, non lo vedremo in tempi brevi almeno da titolare. Contro la Roma, infatti è probabile che l'attaccante argentino parta dalla panchina e possa, eventualmente, subentrare a gara in corso.Con Cristianointoccabile è probabile che saranno gli altri tre, Dybala compreso, ad alternarsi al suo fianco.Non il massimo per colui che a conti fatti è stato uno dei mattatori dello scudetto della passata stagione forse al pari dell'asso portoghese. Non il massimo per un giocatore del suo talento edel suo contratto. Un accordo è ancora lontanissimo,concreti e per i bianconeri continua ad essercisul futuro dato che da un lato la richiesta superiore ai 15 milioni di euro annui non è compatibile con l'attuale bilancio societario e dall'altro la scadenza 2022 dell'attuale accordo rischia di portare la Juve, in caso di mancato accordo, a un solo anno dalla naturale scadenza.