Riecco Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juve, al momento in Argentina in quarantena, con la famiglia, ha fatto una chiacchierata, in videoconferenza, con gli attaccanti delle giovanili del River Plate, il club nel quale è cresciuto. Il Pipita ha dato consigli “non fissatevi su un solo ruolo perché ti può chiudere le porte”, e ha raccontato aneddoti sulla sua carriera, sui gol segnati a Buffon per finire con il rapporto con Ronaldo.