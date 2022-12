È tornata la Samba al nostro Training Center

sono tornati alla Continassa e, da oggi, riprendono gli allenamenti agli ordini di. I tre brasiliani dellariprendono la preparazione, dopo i giorni di vacanza che hanno fatto seguito alla dolorosa eliminazione del Brasile durante i Mondiali in Qatar, sconfitta maturata ai rigori contro la Croazia nei quarti di finale. Per tutti e tre l'obiettivo è quello di essere in condizione di essere convocati già per il match di mercoledì 4 gennaio sul campo della Cremonese, alla ripresa del campionato.