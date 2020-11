Vigilia di Champions League per la Juve, in campo alla Continassa per la rifinitura. Domani, alle 21.00, i bianconeri saranno impegnati alla Puskás Aréna di Budapest contro il Frencvaros per la terza giornata della fase a gironi.. Nel pomeriggio la partenza verso l'Ungheria, alle 18.30 la conferenza stampa del tecnico.