Eder Militao poteva già giocare in Italia. Perché questo talentuoso difensore classe '98 del Porto, protagonista anche nel doppio confronto con la Roma, è stato offerto all'Inter in passato così come trattato dalla Lazio senza successo: capolavoro dei lusitani che ci hanno puntato e preparano la rivendita record nella prossima estate. Il Real Madrid è vicino a chiudere questo affare per 50 milioni di euro, approvato dallo scouting e voluto da José Angel Sanchez, siamo ai dettagli. Ma solo poche settimane fa, Eder è stato offerto anche alla Juventus come opzione di rilancio.



NO, GRAZIE - Il brasiliano ex San Paolo infatti è stato proposto tramite intermediari a Fabio Paratici: prendere o lasciare, 50 milioni dalla Juve per pareggiare l'offerta del Real. La risposta è stata immediata, no grazie perché i bianconeri sono concentrati su altri obiettivi. Specialmente in difesa dove ci sarà una vera e propria rivoluzione, Eder poteva essere un jolly giovane e di grande prospettiva ma la Juventus guarda altrove, da Savic fino a de Ligt non mancano le prime scelte. Paratici da sempre non ama partecipare ad aste milionarie, non ha alimentato il 'gioco' del Porto, Eder Militao sarà con ogni probabilità del Real: a giorni l'incontro che completerà anche i contratti.