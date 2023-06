Leonardo Bonucci e un addio anticipato alla Juventus. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il capitano bianconero, che ha già annunciato il ritiro del calcio a fine 23/24, non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico. Se arrivassero proposte interessanti, la Juve non si opporrebbe all’addio per risparmiare quei 6,5 milioni netti all’anno che percepisce ancora per una stagione.