Si inizia a parlare di rinnovo anche per Daniele Rugani, in casa Juve. Il difensore, in scadenza nel 2024, guadagna attualmente 3 milioni di euro all'anno, e il club bianconero sta pensando per lui a un quadriennale da 1.5 milioni a stagione, sulla linea del ridimensionamento del monte ingaggi stabilita per il prossimo futuro.