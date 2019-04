La testa, oggi, è tutta alla Johan Cruijff Arena, dove questa sera andrà in scena l'andata dei quarti di finale di finale di Champions League contro l'Ajax. Parallelamente, però, lain avanti. La prossima sarà un'estate ricca di cambiamenti dalle parti della Continassa, con tanti acquisti importanti già pianificati.Saranno soprattutto la difesa e il centrocampo i due reparti in cui ci saranno più novità, sia per ragioni tecniche che anagrafiche. E se per la retroguardia i fari sono puntati su de Ligt e il sogno è sempre Varane, sono tanti i profili seguiti per la mediana. Arriverà Ramsey a parametro zero dall'Arsenal, Paratici continua a lavorare sottotraccia per il ritorno di Pogba e,Come riporta la Bild, a fine stagione il classe '96 lascerà quasi sicuramente il Bayer Leverkusen e la Juve è una seria candidata ad acquistarlo. I bianconeri avrebbero già avviato i. Nel contratto di Brandt è stata inserita una, una vera e propria occasione. Nato ala, nell'ultimo anno Brandt ha spesso giocato in posizione più centrale, da trequartista o mezzala. "dove saremo io e il club", ha commentato qualche giorno fa lo stesso Brandt, aprendo le porte a un addio che, visto il nono posto nella classifica della Bundesliga de Bayer, sembra sempre più vicino. Il Liverpool ci pensa, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono attente: la Juve, però, è pronta a inserirsi.