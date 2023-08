Ma la speranza è l'ultima a morire, in questo caso è Alvaroche spera ancora di poter affrontare il terzo trasferimento della propria carriera in bianconero: dovrebbe fargli posto Moise, impresa quasi impossibile e non solo molto difficile. Piuttosto in uscitala clessidra scorre inesorabilmente, pure dovesse riuscire a essere ceduto difficilmente ci sarebbero i margini per un colpo sugli esterni, negli ultimi giorni pure Timothyed Emildopo aver atteso per tutta l'estate hanno infine raggiunto l'accordo con Fulham e Atalanta. Ma lesarebbe pure interessata al serbo, ma solo in caso di partenza a sorpresa di Leonardo Spinazzola.Il problema è però rappresentato dal tempo a disposizione, non è semplice impostare una trattativa in così poco tempo ma nulla verrà lasciato al caso. Così come si ascolteranno anche altre tentativi last minute. La richiesta della Juve intanto non cambia, valutazione fissata a circa 15 milioni di euro, apertura al prestito solo con opzione di riscatto sbilanciata in direzione dell'obbligo facilmente raggiungibile.