Chi si rivede. Ha il contratto in scadenza Julian Draxler. Difficilmente arriverà al rinnovo col Psg. E allora la Juve ci pensa. Anzi, ci prova. Una volta di più il mercato dei parametri zero andrà battuto con estrema attenzione, se le condizioni fisiche del tedesco dovessero rassicurare allora i bianconeri proveranno a trasformare in realtà quello che era rimasto il tormentone di mercato per tutta l'estate del 2015.