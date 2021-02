Maurizio Turone e il gol annullato. Per fuorigioco. In una sfida tra Roma e Juventus. Sfida che poteva essere decisiva per lo scudetto giallorosso, rimasta nell'epica della Serie A ed entrata anche nel mondo del cinema (vero Boris?). E, 40 anni dopo, l'ex difensore romanista, a Leggo, torna sull'argomento: "Ma mi scoccia essere ricordato solo per questo, ho fatto anche altre cose in carriera è diventata una maledizione. Quel gol è sempre stato nei miei pensieri, fu un ingiustizia. Se ci fosse stato il Var? Me lo avrebbero dato. Anzi credo di no. Perché vedo che lo usano e non lo usano, a volte vanno a vedere e a volte no. Probabilmente non sarebbero andati. La sudditanza psicologica c’era eccome, quando vedevi uno come Agnelli nel sottopassaggio...".