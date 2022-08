Il Brasile deve scegliere un quarto difensore centrale da portare al Mondiale al Qatar con Marquinhos, Thiago Silva ed Eder Militao. Matheus Bachi, figlio del ct Tite, è atteso a fine mese in Italia per assistere a Juventus-Roma: sotto osservazione Bremer e Ibanez. In corsa ci sono anche Felipe (Atletico Madrid), Verissimo (Benfica), Rodrigo Caio (Flamengo) e Leo Ortiz (Bragantino).