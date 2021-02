è il big match della 22esima giornata di Serie A e come semprefarà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi della partita. Dirige la gara ​e insieme a lui ci saranno gli assistenti Meli e Fiorito, Calvarese è il quarto uomo mentre al Var Chiffi con Mondin.- A palla ferma, mentre Ronaldo sta per scodellare una punizione da oltre 30 metri, Chiellini cade poco fuori dal limite dell'area di rigore: nelle consuete "scaramucce" poco prima che venga calciata la punizione, Mancini ha leggermente tenuto il capitano della Juve.- Tutto regolare nell'azione che porta al gol di Ronaldo. Alex Sandro sbraccia, ma non c'è fallo su Cristante e Morata sebbene finisca in fuorigioco per un secondo, non entra mai in possesso della sfera da posizione irregolare.Protesta la Roma per un contatto in area di rigore fra Villar e Rabiot. Il centrocampista spagnolo sbatte contro il francese dei bianconeri, ma non c'è fallo dato che la palla colpisce Rabiot che non cerca col corpo di interrompere la corsa di Villar.Clamorosa traversa colpita da Ronaldo con la palla che dopo l'impatto col palo sbatte sulla linea di porta e termina fuori. L'attaccante portoghese chiede il gol, ma Orsato gli mostra come la Goal Line Technology abbia confermato che la palla non è entrata.- Giallo per Mancini che stende Rabiot lanciato in verticale con uno sgambetto, anche se involontario poiché manca l'intervento sulla palla, a centrocampo.- Proprio sul finire di primo tempo, Orsato espelle dalla panchina Roberto Baronio, il vice di Pirlo, per una protesta di troppo su un fallo non fischiato ai danni di ArthurRonaldo viene anticipato nettamente da Mancini, Orsato non fischia la punizione, ma il portoghese protesta veementemente da terra e viene ammonito.Diawara protegge palla al limite dell'area e mette involontariamente un dito nell'occhio a Chiesa, che rimane a terra e viene portato a bordocampo dai sanitari della Juve.