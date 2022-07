Già, perché tra gli effetti collaterali della cessione del difensore olandese ci sono anche quelli virtuosi dei tanti soldi freschi nelle casse bianconere. Che porteranno ad accelerare su obiettivi che prima necessitavano di prudenza. Senza De Ligt serviranno due centrali e non uno. MaEvitare troppi giorni di imbarazzo già ad inizio stagione, evitare una convivenza forzata per un tempo prolungato, conviene a tutti. Così tutti sono d'accordo: la partita è iniziata, meglio chiuderla in fretta.– Niente contropartite, non ci sono i tempi e i modi per trovare una quadra ulteriore. Anche se parallelamente è tutt'altro che da escludere una o più operazioni che possano veder passare magari un bianconero in giallorosso. Altra storia, nel caso se ne riparlerà. Ora la base prevede un accordo solo cash,Sui soldi c'è ancora distanza, ma spaventa nulla e preoccupa poco., Il giocatore, invece, il suo sì l'ha speso in tempi non sospetti.