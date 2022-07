Settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, Nicolò Zaniolo sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Anche secondo i betting analyst il numero 22 giallorosso è sempre più vicino a diventare un calciatore juventino con il suo approdo a Torino che vale 1,50 volte la posta, quota ulteriormente in discesa rispetto all’1,85 della scorsa settimana. L’avversario numero uno della Juventus resta sempre il Milan di Stefano Pioli, interessata al trequartista azzurro ma in ritardo, per un passaggio in rossonero fissato a 3,75. L’unica altra strada percorribile per i bookie è quella del Tottenham di Antonio Conte, sempre alla ricerca di qualità nella trequarti: un approdo agli Spurs del match winner della Conference League si gioca a 8 volte la posta.