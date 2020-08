Per fortuna della Juve il campionato è finito, contro la Roma si salvano in pochi anche se la partita valeva forse solo per gli almanacchi. Segnali incoraggianti invece per Fonseca: buona partita di Zaniolo, bene Perotti e Smalling, benissimo Calafiori. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: può poco sui gol, non sempre sicuro in uscita (27' s.t.uomo spogliatoio, si gode una passerella finale).il duello con il baby Calafiori è vinto dal giallorosso.: com'è, come non è, la Juve continua a subire gol... (6' s.t.: si rivede in campo dopo sei mesi e mezzo, di nuovo contro la Roma. Una manciata di secondi e devia in rete il tiro di Perotti, ma per lui solo il fatto di esserci è già una buona notizia)spettatore non pagante in occasione del gol di Kalinic.ha gamba, ha fisico, ha vogliail vero regista della Juve è lui, tra le migliori notizie delle ultime settimane, lui è pronto per la Champions (6' s.t.: entra bene in partita, lancia segnali incoraggianti, colpisce anche un palo): mezzo passo indietro rispetto a Cagliari.a lui questa partita serviva, serviva eccome. Non la spreca.: non lancia i segnali sperati nemmeno in questa occasione (27' s.t.).pronti via e trova la zampata. Un gol è il modo migliore per dare il via alla settimana più importante e difficile della stagione. Non è al meglio, ma è sempre Higuain (34' s.t.).pimpante e propositivo ma ancora troppo leggero.All.: in tribuna fuma e si agita, per fortuna questo campionato è finito, per fortuna è stato sufficiente lo strappo di giugno per vincerlo. Questa partita come quella di Cagliari fanno poco testo, ma la Juve perde altre due volte e incassa complessivamente altre cinque reti. Col Lione servirà una Juve vera.: dopo il gol lampo della Juve fa sempre buona guardia.è dalla sua parte che la Juve si rende pericolosa.: comanda la difesa da par suo.sempre attento (11' s.t.gara in ghiaccio, buon spezzone).: si fa scappare Higuain in occasione dell'1-0, in assoluto soffre Frabotta.mette ordine a centrocampo (11' s.t.chi si rivede).debutto dal primo minuto, tiene testa ai bianconeri.: un gol annullato, un rigore procurato, padrone della fascia sinistra (15' s.t.: si è rimesso in sesto quando nessuno ci credeva più).: per una volta non vuole strafare, ottima idea. E così diventa decisivo, nell'azione dell'assist a Perotti c'è tutto il suo potenziale (11' s.t.: entra a risultato acquisito, prove d'addio).: gioca a tuttocampo, più mezzala che attaccante, a questi ritmi fa sempre o quasi la cosa giusta e dal dischetto è la solita sentenza (27' s.t.).: trova il gol di testa, accumula minuti preziosi in ottica Europa League.All.la Roma arriva all'appuntamento con l'Europa League sulla scia di un'inerzia completamente diversa rispetto a quella della Juve, giugno disastroso ma poi Fonseca ha saputo trovare una nuova formula giusta. Ed espugna lo Stadium dopo una serie infinita di sole sconfitte.