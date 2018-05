Continua il sogno scudetto per la Juventus di Alessandro Dal Canto e la Roma di Alberto De Rossi, impegnate nei playoff. La sfida di andata fra le due formazioni Primavera, in programma sabato 26 maggio con calcio d'inizio alle ore 13, sarà visibile in diretta su Sportitalia. La gara di ritorno, in programma giovedì 31 maggio con calcio d'inizio alle ore 17, sarà invece trasmessa da Rai Sport.