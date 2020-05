, andando a colmare alcune lacune nei rispettivi organici. Si parla e ci si confronta, per quanto ancora non sia stata individuata la quadra. E se la passata stagione tutto è ruotato attorno all'interesse storico di Fabioper Luca Pellegrini come base di partenza, con l'operazione che si è completata grazie a un conguaglio per far andare Leonardo Spinazzola a Roma, anche oggiMa tra un'apertura e un passo indietro, è stato sostanzialmente il giocatore a rallentare le operazioni, desideroso com'era di restare in giallorosso. Ora la Juve torna all'assalto. Per individuare una valutazione adatta c'è ancora tempo nel mercato degli scambi, per quanto la Roma abbia bisogno di accelerare il ragionamento entro il 30 giugno (fino a prova contraria).che nella sfortuna ha avuto la fortuna di vedere almeno tre mesi scivolare via con tutta l'attività ferma durante il suo periodo di stop. E si segue con particolare attenzione l'evolversi del rinnovo contrattuale di Lorenzo, mentre da più parti si segnalano anche i profili dei vari Bryano Gianluca. Mentre sul fronte opposto è Federicola richiesta numero uno del club giallorosso, per quanto dalla Juve non manchino altre contropartite che potrebbero fare al caso del progetto romanista, da Rolandoa Cristianpassando per il solito Daniele