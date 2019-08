Un passo avanti, poi uno indietro, poi tutti fermi. E ora di nuovo avanti. Che Daniele Rugani non sia la prima scelta di Paulo Fonseca è ormai abbastanza chiaro. Che però sia forse la soluzione migliore, o l'unica, per la Roma quando rimane meno di una settimana la termine del mercato inizia ad esserlo almeno altrettanto. Mentre tra la capitale e la Torino granata è esploso il caso Nkoulou, momentaneamente spento dalla nota ufficiale della Roma, ecco che proseguono i contatti con la Juve per Rugani appunto. O per meglio dire, sono ripartiti.



IL BLITZ – Già ieri sera Fabio Paratici era tornato a Roma, ufficialmente per assistere al match con il Genoa. Ma la trattativa che era stata messa in stand-by giovedì ora è ripresa e nel dopo partita dovrebbe avere incontrato il CEO giallorosso Fienga e l'intermediario dell'operazione. Si riparte dalla richiesta della Juve, che continua a valutare Rugani complessivamente oltre 30 milioni: la richiesta dei bianconeri è di 20 milioni più i cartellini dei baby talenti Riccardi e Celar (ora in prestito al Cittadella). Una richiesta già rifiutata negli scorsi giorni, quando la differenza per il conguaglio superava quota 10 milioni. Una distanza da accorciare il più possibile, anche modificando la parte legata alle contropartite tecnica, ma che c'è ancora: anche per questo dall'ambiente bianconero si è tornata a prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione di Merih Demiral nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta. Si tratta, di nuovo, si potrà andare avanti a oltranza. Le alternative per la Roma sono sempre meno e sempre più complicate, la necessità ad arrivare a un difensore centrale è stata ulteriormente messa in evidenza dal match con il Genoa. E domani è in programma un nuovo summit.



IL GIOCATORE – Intanto in giornata anche l'agente di Rugani è arrivato a Roma, in serata l'incontro con il ds Gianluca Petrachi. Se la trattativa tra club è passata per intermediari, la volontà di Davide Torchia era quella di andare fino in fondo riguardo le intenzioni della Roma, per capire quanta fiducia c'è su Rugani al di là dell'aspetto contrattuale (un'intesa può esser raggiunto per un accordo vicino ai 3 milioni netti più bonus, leggermente inferiore all'accordo in essere con la Juve). Il tempo scorre, la Juve ha sempre più bisogno di vendere, la Roma ha sempre più bisogno di comprare un centrale: quanto basta per far nuovamente filtrare ottimismo per il passaggio di Rugani in giallorosso.