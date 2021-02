Il doppio ex Mirko Vucinic presenta Juventus-Roma in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La Juve è favorita perché, anche se non c'è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un piccolo vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente: Juve e Roma giocano e lasciano giocare. D’altronde rispecchiano la filosofia di Pirlo e Fonseca".



"Andrea era un professore in campo, adesso è diventato un allenatore e lo vedo sempre meglio nel nuovo ruolo. Le difficoltà iniziali erano legate al precampionato corto: pochi allenamenti e nessuna amichevole. Doveva calarsi in una realtà diversa, è stato molto bravo a modellare la squadra in base alle indicazioni del campo. Ha avuto bisogno di un po' di rodaggio, ma sta dimostrando di essere all’altezza. E non è facile perché alla Juve sei costretto a vincere sempre".



"Roma resta una piazza particolare: anche senza quel tifo meraviglioso di cui adesso si sente la mancanza, c’è la tendenza a esaltarsi e a deprimersi troppo. Spero che i problemi tra Fonseca e Dzeko vengano risolti. Comunque la Roma ha un bel gioco e un organico competitivo. Se non va in Champions, ha fallito".