Cristian Romero è arrivato ieri sera a Torino e oggi svolgerà le visite mediche preliminari al suo accordo con la Juventus.



Come previsto da tempo il giovane difensore argentino, che debuttò in Serie A lo scorso ottobre con la maglia del Genoa proprio in casa della Vecchia Signora, sarà uno dei prossimi rinforzi dei bianconeri. Non prima però di aver completato il proprio percorso di crescita con il Grifone.



Gli accordi tra liguri e piemontesi prevedono infatti lo sbarco del ragazzo alla Juventus a titolo definitivo ma soltanto dopo che lo stesso Romero avrà disputato un'altra stagione, in prestito, al Genoa.



Sarà dunque ancora El Cuti il perno del reparto arretrato rossoblù nella stagione che verrà. A confermarlo è stato lui stesso ai compagni ieri sera durante il raduno del Genoa avvenuto in un albergo cittadino al quale ha preso parte prima di partire per Torino. Espletate Le formalità cliniche e burocratiche con la Juventus l'ex capitano del Belgrano si riunirà alla truppa di Andreazzoli nei prossimi giorni direttamente nel ritiro austriaco di Neustift.