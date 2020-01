Cristiano Ronaldo cerca un record personale in Serie A. L'attaccante portoghese può andare a segno per la quinta partita consecutiva in Serie A, un risultato mai raggiunto nel massimo campionato italiano dove la scorsa stagione è arrivato al massimo a quattro. In Liga, con la maglia del Real Madrid, il numero massimo di partite consecutive a segno è addirittura dieci: stagione 2014-15, CR7 andò a segno dalla 3ª alla 12ª giornata, 10 partite di fila e ben 19 gol complessivi. Numeri allucinanti che CR7 vorrebbe provare ad eguagliare in bianconero.