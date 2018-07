Una vera e propria psicosi che si sta diffondendo per le strade di Torino. Cristiano Ronaldo è atteso in ogni dove, nelle situazioni più estreme è anche avvistato. Divertente quanto raccontato da Toro.it: all'aeroporto di Caselle, il neo difensore granata Armando Izzo sarebbe stato scambiato da più persone per il fuoriclasse portoghese. In realtà di simile tra i due c'è solo il look, ma tanto è bastato per scatenare la sindrome da CR7.