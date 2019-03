Cristiano Ronaldo è a Torino, questa mattina intorno alle 10 è arrivato alla Continassa per un confronto con lo staff medico della Juventus. Non sono previsti nuovi accertamenti, che dovrebbero essere rimandati alla prossima settimana, nella giornata odierna CR7 vuole impostare con la Juve il piano di recupero, che dovrebbe obbligarlo a saltare le prossime due partite, sabato in casa con l'Empoli e martedì 2 aprile nel turno infrasettimanale a Cagliari, e molto probabilmente quella del 6 aprile contro il Milan. Il condizionale è d'obbligo, ma l'idea del club bianconero è di averlo a disposizione per la sfida del 10 contro l'Ajax.



Con Ronaldo si parlerà anche del viaggio a Barcellona, ufficialmente per impegni commerciali (anche se Radio Catalunya parla di un check medico in una clinica catalana), una tappa della quale la Juve non sapeva nulla, tanto che aveva già preallerato tutto lo staff medico per visite che, alla fine, non sono state fatte.