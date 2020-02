Il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo ha parlato a Sky Sport a due giorni dal big match contro l'Inter e dopo la sconfitta in Champions contro il Lione: "Queste cose possono succedere, è il calcio. Non siamo felici di aver perso ma è normale. In Champions le partite sono tutte difficili, siamo delusi ma abbiamo la seconda partita a casa e abbiamo fiducia, possiamo cambiare il risultato e qualificarsi ma la nostra priorità ora è vincere la prossima partita e la Champions verrà dopo. Siamo rilassati, concentrati e preparati per la prossima partita. Come ho detto prima, la Champions è la competizione più dura del calcio, tutte le squadre sono difficili, non ci sono più partite facili. Abbiamo la seconda partita a casa, spero con i tifosi. Abbiamo fiducia, siamo delusi ma come ho detto prima la seconda partita sarà a casa, non vedo l'ora ed ho fiducia che possiamo qualificarci. Sono convinto che passeremo il turno".



SU JUVE-INTER - "E' una grande partita, come Real-Barcellona, che giocano anche loro domenica. E' bello giocare contro l'Inter, come contro Milan e Lazio. sono partite grandi che ogni giocatori vuole giocare. Sarà una grande partita contro una grande squadra e un grande allenatore. Vogliamo un risultato importante, non siamo felici perché i nostri tifosi non saranno con noi, siamo tristi per questo ma le responsabilità non cambia. Dobbiamo vincere. Giochiamo in casa e speriamo di fare un grande risultato. Sarà strano giocare una partita così importante senza tifosi, è brutto ma dobbiamo rispettare la salute, è la cosa più importante al mondo, se hanno deciso che questa è la cosa più sicura dobbiamo rispettare la decisione".