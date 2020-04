Altro giro altra corsa: ​“So che Ronaldo ama Madrid, questa è una cosa certa. Ed è chiaro che ami anche il Real Madrid, è uno dei club più importanti al mondo, se non quello più importante. Lì ha anche tantissimi amici, ha sempre lasciato una porta aperta. Per questo motivo non sarei sorpreso se dovesse fare ritorno al Real Madrid”.Ormai non passa giorno senza che dall'estero si parli del ritorno di Cristiano Ronaldo alla Casa Blanca. La verità, ad oggi, è solo una: al Bernabeu si sono pentiti di aver lasciato partire l'attaccante portoghese nell'estate del 2018, cedendolo alla Juve per oltre 100 milioni di euro.