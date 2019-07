Cristiano Ronaldo in panchina per 90 minuti contro il Team K-League: un danno per chi organizza amichevoli ed eventi. Nell'ultima amichevole della Juve in Asia, Maurizio Sarri ha tenuto il fuoriclasse portoghese in panchina per tutta la durata della gara. Una scelta che non è piaciuto alla Lega calcio coreana che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe in mente di richiedere i danni all'azienda organizzatrice dell'evento, TheFasta, perché nel contratto stipulato con la Juve ci sarebbe una clausola che imponeva la presenza di Ronaldo in campo per almeno 45 minuti.



LA NOTA - TheFasta ha anche reso noto un comunicato sulla vicenda: "Dopo aver visto che Ronaldo non era in campo nel secondo tempo della gara, abbiamo chiesto alla Juventus di onorare il contratto. Il club ci ha detto che sia il giocatore sia l'allenatore erano a conoscenza della clausola, ma non ha potuto giocare a causa di un problema fisico. In seguito, non hanno risposto alle nostre chiamate".