Cristiano Ronaldo è sempre più vicino alla Juventus. L'ultima indiscrezione sull'arrivo in bianconero di CR7 arriva ancora dalla trasmissione spagnola El Chiringuito de Jugones in onda su La Sexta. L'inviato a Torino di El Chiringuito ha rivelato un interessante retroscena sulla cena di ieri tra Andrea Agnelli e il vice presidente Pavel Nedved.



LA CONFESSIONE - Al cameriere che chiedeva notizie di Ronaldo, il presidente della Juventus avrebbe risposto: "Presto, molto presto sarà tutto concluso". Un altro segnale della fiducia che regna negli ambienti del club campione d'Italia, pronto a chiudere l'affare CR7 grazie alla regia di Jorge Mendes, vicino a trovare la chiave decisiva con il numero uno dei Blancos Florentino Pérez. 100 milioni di euro al Real Madrid, 30 per quattro anni a Cristiano Ronaldo: la società bianconera prepara la stretta finale.