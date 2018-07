L'affare Cristiano Ronaldo non arricchirà soltanto la Juventus. Tutti gli sponsor dei bianconeri sono pronti a guadagnare dalla presenza del portoghese a Torino, compreso soprattutto Fiat, principale patrocinatore del club. Come riportato da As, la casa automobilistica si augura di vendere 1,9 milioni di macchine entro la fine di quest'anno, più del doppio rispetto alle 730.000 di media in questi ultimi anni, per poi provare a salire fino a 3,3 milioni di unità entro il 2022.