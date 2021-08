Da valutare nelle prossime. Cristiano Ronaldo si è fermato in allenamento a causa di un colpo al braccio destro dopo un contatto con Alex Sandro. Il portoghese, visibilmente dolorante e soccorso immediatamente dallo staff medico, è rimasto a terra per diversi minuti, senza poi rientrare in campo. Ronaldo non ha quindi preso parte alla partitella, sostituito da Padoin, così come Chiellini. Morata - invece - ha svolto una seduta differenziata.