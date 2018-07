Secondo Sky Sport, ci sono conferme sul fatto che la Juventus sia pronta a prendere Cristiano Ronaldo alle condizioni che Mendes ha promesso. Al Real Madrid 100 milioni per il cartellino e 30 milioni all’anno netti per il portoghese, per 4 anni. La cifra di 100 milioni deriva da un accordo verbale, non depositato, che Mendes ha preso a gennaio con Florentino Perez.