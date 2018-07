È già scoppiata la CR7 mania. Prima ancora di arrivare, Cristiano Ronaldo ha conquistato l'Italia. Non solo i tifosi della Juventus - che, dopo anni in cui se lo sono trovati di fronte come un incubo in Champions League, sono pronti ad accoglierlo come un re - o gli appassionati di calcio in generale, che vedono nell'acquisto del portoghese nuova linfa per la Serie A. L'"effetto Ronaldo" ha già paralizzato l'Italia e anche due città tradizionalmente fredde come Torino e Milano.

MAROTTA LAVORA AI DETTAGLI - In particolare, nel capoluogo lombardo è esplosa la passione per il campione portoghese. Mercoledì è partita una vera e propria caccia all'uomo, con l'obiettivo di individuare i due uomini mercato, Beppe Marotta e Fabio Paratici, al lavoro per sistemare tutti i dettagli di questa storica - e complicatissima - operazione. Una ricerca che ha dato esito positivo, con l'amministratore delegato che non ha voluto però commentare l'evolversi della trattativa.

LAVORO SENZA SOSTA - Stesso copione di giovedì pomeriggio, quando lo stesso Marotta è stato intercettato da Calciomercato.com fuori da alcuni uffici legali in zona San Babila. Un ulteriore summit con Paratici, in attesa di notizie positive da Madrid, che ha scaldato anche gli animi dei tifosi. In tanti, infatti, si sono radunati sotto il palazzo che ospitava il vertice, speranzosi magari di vedere già Ronaldo. Un desiderio rimasto per il momento inesaudito, ma non mancano l'ottimismo e la voglia per trasformarlo in realtà. Una prova? Il lavoro continuo dei dirigenti bianconeri, che ieri sera non si sono fermati un minuto e hanno preferito una cena consegnata negli uffici a una più comoda e invitante al ristorante.

MENDES PRONTO A MUOVERSI - Col passare delle ore l'entusiasmo e la curiosità non hanno fatto che aumentare e si sono spostati sugli aeroporti, con voci sempre più forti che davano CR7 in arrivo già oggi, tra Milano e Torino. Indiscrezioni che hanno fatto drizzare le antenne anche a chi in lavora negli stessi scali e non vedeva l'ora di incontrarlo. Chi era realmente atteso in queste ore in Italia, invece, è Jorge Mendes, potente agente di Ronaldo e regista dell'operazione che potrebbe e dovrebbe portarlo in bianconero. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il procuratore portoghese aveva organizzato un volo privato da Madrid per Milano con atterraggio previsto intorno alle 22.30, salvo poi spostarlo a questa mattina, per le 11, poco prima della partenza. Anche oggi, però, Mendes ha deciso di cancellare il volo e trattenersi ancora tra Spagna e Portogallo per sbloccare definitivamente quello che è già stato definito l'affare del secolo.