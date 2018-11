Ronaldo guida la classifica dei migliori marcatori nel 2018 nel cinque migliori campionati d'Europa. Più reti rispetto a quante sono state le partite giocate per il portoghese, come spesso gli è accaduto in questi ultimi anni di una carriera a dir poco strepitosa. Completano il podio Messi e Luis Suarez del Barcellona, mentre nella top 10 c'è posto anche per altri due attaccanti di Serie A.



1 - Cristiano Ronaldo (Juventus): 30 gol in 27 partite.

2 - Lionel Messi (Barcellona): 28 gol in 29 partite.

3 - Luis Suárez (Barcellona): 24 gol in 31 partite.

4 - Robert Lewandowski (Bayern): 21 gol in 23 partite.

5 - Mohamed Salah (Liverpool): 21 gol in 27 partite.

6 - Ciro Immobile (Lazio): 21 gol in 28 partite.

6 - Florian Thauvin (Olympique Marsiglia): 21 gol in 28 partite.

8 - Cristhian Stuani (Girona): 20 gol in 28 partite.

9 - Mauro Icardi (Inter): 19 gol in 24 partite.

10 - Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach): 19 gol in 28 partite.